، شاهد ما فعله الثعبان الخبيث حين حاول الصياد الإمساك به ،

ما إن حاول الصياد الإمساك بهذا الثعبان الخبيث في ولاية ميريلاند الأمريكية؛ حتى انقلب الثعبان على ظهره وفتح فمه عن آخره، وأخرج لسانه مُدّعيًا أنه ميت؛ فقام الصياد بالتقاط هذا الفيديو ليكشف عن قدراته.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: معروف أن ثعبان "Hognose"، الذي يُعرف أحيانًا باسم "الخبيث"؛ يحاول الزحف بعيدًا عن أعدائه للهرب، وإن لم يستطع الزحف بسرعة؛ يتظاهر بالموت.. وهو ما حدث مع الأمريكي فيل براور (41 عامًا) أثناء رحلة لصيد الغزال في غابة بضواحي بلدة بوليسفيل في ولاية ميريلاند.
وأضافت الصحيفة، أن "براور" يعمل في بيت الزواحف بحديقة حيوان واشنطن دي سي الوطنية، ويعرف هذا النوع من الثعابين، ولهذا التقط له هذا الفيديو حين وجده بالغابة.
ويُظهر الفيديو كيف ينقلب الثعبان على ظهره، ويفتح فمه ويُخرج لسانه متظاهرًا بالموت.
ويقول براور: "ما إن حاولتُ الإمساك به حتى تَظَاهر بأنه ميت، وحتى حين حاولت إعادته لوضعه الطبيعي على بطنه، عاد وانقلب مرة أخرى في ثوانٍ". ثعبان
شاهد ما فعله الثعبان الخبيث حين حاول الصياد الإمساك بهأيمن حسن الخليج 365 2019-10-27
ما إن حاول الصياد الإمساك بهذا الثعبان الخبيث في ولاية ميريلاند الأمريكية؛ حتى انقلب الثعبان على ظهره وفتح فمه عن آخره، وأخرج لسانه مُدّعيًا أنه ميت؛ فقام الصياد بالتقاط هذا الفيديو ليكشف عن قدراته.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: معروف أن ثعبان "Hognose"، الذي يُعرف أحيانًا باسم "الخبيث"؛ يحاول الزحف بعيدًا عن أعدائه للهرب، وإن لم يستطع الزحف بسرعة؛ يتظاهر بالموت.. وهو ما حدث مع الأمريكي فيل براور (41 عامًا) أثناء رحلة لصيد الغزال في غابة بضواحي بلدة بوليسفيل في ولاية ميريلاند.
وأضافت الصحيفة، أن "براور" يعمل في بيت الزواحف بحديقة حيوان واشنطن دي سي الوطنية، ويعرف هذا النوع من الثعابين، ولهذا التقط له هذا الفيديو حين وجده بالغابة.
ويُظهر الفيديو كيف ينقلب الثعبان على ظهره، ويفتح فمه ويُخرج لسانه متظاهرًا بالموت.
ويقول براور: "ما إن حاولتُ الإمساك به حتى تَظَاهر بأنه ميت، وحتى حين حاولت إعادته لوضعه الطبيعي على بطنه، عاد وانقلب مرة أخرى في ثوانٍ".
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
09:32 AM
في رحلة صيد بغابة أمريكية
ما إن حاول الصياد الإمساك بهذا الثعبان الخبيث في ولاية ميريلاند الأمريكية؛ حتى انقلب الثعبان على ظهره وفتح فمه عن آخره، وأخرج لسانه مُدّعيًا أنه ميت؛ فقام الصياد بالتقاط هذا الفيديو ليكشف عن قدراته.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: معروف أن ثعبان "Hognose"، الذي يُعرف أحيانًا باسم "الخبيث"؛ يحاول الزحف بعيدًا عن أعدائه للهرب، وإن لم يستطع الزحف بسرعة؛ يتظاهر بالموت.. وهو ما حدث مع الأمريكي فيل براور (41 عامًا) أثناء رحلة لصيد الغزال في غابة بضواحي بلدة بوليسفيل في ولاية ميريلاند.
وأضافت الصحيفة، أن "براور" يعمل في بيت الزواحف بحديقة حيوان واشنطن دي سي الوطنية، ويعرف هذا النوع من الثعابين، ولهذا التقط له هذا الفيديو حين وجده بالغابة.
ويُظهر الفيديو كيف ينقلب الثعبان على ظهره، ويفتح فمه ويُخرج لسانه متظاهرًا بالموت.
ويقول براور: "ما إن حاولتُ الإمساك به حتى تَظَاهر بأنه ميت، وحتى حين حاولت إعادته لوضعه الطبيعي على بطنه، عاد وانقلب مرة أخرى في ثوانٍ".
، شاهد ما فعله الثعبان الخبيث حين حاول الصياد الإمساك به ،
المصدر : الخليج 365
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