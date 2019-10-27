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أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أن مسؤولَيْن إيرانيَّيْن أعلنا أن مصادر سورية أبلغت طهران بمقتل زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي؛ في سوريا.
وكان مصدر مطلع على الغارة الأمريكية شمال غرب سوريا، قد قال لـ CNN، إن البغدادي؛ على ما يبدو فجّر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية؛ لافتاً إلى أن تأكيد مقتل زعيم "داعش" ينتظر الانتهاء من تحليل عيّنات الحمض النووي.
وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية قد ساعدت على تحديد مكان البغدادي؛ في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب؛ بصدد الإدلاء بـ "إعلان كبير"، الأحد؛ لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ "السياسة الخارجية".
من جهته، نشر ترامب؛ تغريدة على صفحته بـ "تويتر"، قائلاً "أمر كبير للغاية قد حصل للتو"، دون تقديم أيّ تفاصيل إضافية.مقتل أبو بكر البغدادي أبو بكر البغدادي تنظيم داعش الإرهابي
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 09:21 AM
تأكيد مقتل زعيم "داعش" ينتظر الانتهاء من تحليل الحمض النووي
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أن مسؤولَيْن إيرانيَّيْن أعلنا أن مصادر سورية أبلغت طهران بمقتل زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي؛ في سوريا.
وكان مصدر مطلع على الغارة الأمريكية شمال غرب سوريا، قد قال لـ CNN، إن البغدادي؛ على ما يبدو فجّر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية؛ لافتاً إلى أن تأكيد مقتل زعيم "داعش" ينتظر الانتهاء من تحليل عيّنات الحمض النووي.
وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية قد ساعدت على تحديد مكان البغدادي؛ في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب؛ بصدد الإدلاء بـ "إعلان كبير"، الأحد؛ لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ "السياسة الخارجية".
من جهته، نشر ترامب؛ تغريدة على صفحته بـ "تويتر"، قائلاً "أمر كبير للغاية قد حصل للتو"، دون تقديم أيّ تفاصيل إضافية.
، مقتل البغدادي .. مسؤولون إيرانيون: السوريون أبلغونا بمصرعه ،
المصدر : الخليج 365
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