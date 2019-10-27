السعودية | الجوازات تدشن ختم موسم الرياض بـ "أسفرت وأنورت"

شكرا لقرائتكم الجوازات تدشن ختم موسم الرياض بـ "أسفرت وأنورت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشنت المديرية العامة للجوازات الختم الرسمي الخاص بـ #موسم_الرياض للقادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر مطار الملك خالد الدولي بالتعاون مع إدارة موسم الرياض، التي تواجدت وشهدت أول عملية ختم لسائح أجنبي قدم إلى المملكة لحضور موسم الرياض.

ويحمل الختم شعار موسم الرياض مضافاً إليه جملة "أسفرت وأنورت"، وهي الجملة الترحيبية التي يستقبل بها السعوديون ضيوفهم دائماً.

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وبهذه المناسبة، ذكر الرائد، ماجد الأحمري، المشرف على أعمال التأشيرة السياحية، أنه تم تشكيل فريق خاص من موظفي الجوازات يتحدثون جميع اللغات للاهتمام بالسياح القادمين إلى المملكة من أجل الاستمتاع بموسم الرياض، إضافة إلى تعريفهم بالفعاليات وتوفير المعلومات التي يحتاجها السائح القاصد موسم الرياض.

يذكر أن موسم الرياض قد انطلق بتاريخ 11 أكتوبر، ويستمر حتى 15 ديسمبر 2019، فيما تتوزع فعالياته على 12 منطقة تناسب جميع فئات زواره.

كما يهدف الموسم إحداث الفرق في قطاع الترفيه على مستوى العالم، وإبراز المملكة كعضوٍ فاعلٍ في هذا المجال بالاستفادة من قطاع الفعاليات والمناسبات، وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني.