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أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، اختيار وزيرة الموازنة "صوفي ويلمز" لتكون رئيسة وزراء بالوكالة للبلاد؛ لتكون بذلك أول امرأة تَشغل هذا المنصب في بلجيكا.
ولا يزال يتعين على "ويلمز" البالغة 44 عامًا، أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك فيليب.
وقال ميشال الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الأوروبي في ديسمبر، إنه ينوي التنحي مع بداية نوفمبر "على أبعد تقدير".
ومنذ انهيار التحالف الحكومي برئاسة ميشال في ديسمبر 2018، لم تكن لدى بلجيكا حكومة فيدرالية تعمل بكامل طاقتها.
ووفق "سكاي نيوز" بقي ميشال رئيسًا للوزراء بالوكالة منذ ذلك الحين، وما زاد الوضع السياسي تعقيدًا هو الانتخابات البرلمانية في مايو ونتائجها.
وكتب ميشال على "تويتر": "تهانينا لصوفي ويلمز التي تم طرح اسمها على الملك لتكون رئيسة وزراء بالوكالة".
و"ويلمز" التي دخلت البرلمان للمرة الأولى عام 2014 ويُنظر إليها كحليفة لميشال، اختيرت للمنصب من جانب لجنة وزارية.رئاسة وزراء بلجيكا ويلمز بلجيكا
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 08:44 AM
دخلت البرلمان في 2014 واختيرت من لجنة وزارية.. تُعد حليفة "ميشال"
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، اختيار وزيرة الموازنة "صوفي ويلمز" لتكون رئيسة وزراء بالوكالة للبلاد؛ لتكون بذلك أول امرأة تَشغل هذا المنصب في بلجيكا.
ولا يزال يتعين على "ويلمز" البالغة 44 عامًا، أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك فيليب.
وقال ميشال الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الأوروبي في ديسمبر، إنه ينوي التنحي مع بداية نوفمبر "على أبعد تقدير".
ومنذ انهيار التحالف الحكومي برئاسة ميشال في ديسمبر 2018، لم تكن لدى بلجيكا حكومة فيدرالية تعمل بكامل طاقتها.
ووفق "سكاي نيوز" بقي ميشال رئيسًا للوزراء بالوكالة منذ ذلك الحين، وما زاد الوضع السياسي تعقيدًا هو الانتخابات البرلمانية في مايو ونتائجها.
وكتب ميشال على "تويتر": "تهانينا لصوفي ويلمز التي تم طرح اسمها على الملك لتكون رئيسة وزراء بالوكالة".
و"ويلمز" التي دخلت البرلمان للمرة الأولى عام 2014 ويُنظر إليها كحليفة لميشال، اختيرت للمنصب من جانب لجنة وزارية.
، أول امرأة تتولى رئاسة وزراء بلجيكا.. طرح اسم "ويلمز" أمام الملك ،
المصدر : الخليج 365
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