تعمل وزارة الخدمة المدنية من خلال موقعها الإلكتروني بتقديم خدمة التوظيف للمواطنين السعوديين عبر منصة جدارة والتقديم على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم عن طريق التسجيل في الموقع وإدخال كافة البيانات والأوراق بما فيها شهادات الخبرة، وسنقدم لكم موعد إصدار اسماء المقبولين في وظائف الدفاع الجوي عبر موقع جدارة للتوظيف.

موعد إصدار اسماء المقبولين في وظائف الدفاع الجوي

أعلنت قوات الدفاع الجوي عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والتي يبدأ التقديم لها من يوم 13 أكتوبر 2019 وحتى 19 أكتوبر 2019 عبر منصة جدارة وموقع وزارة الخدمة المدنية، وتم الإعلان عن الوظائف عبر موقع جدارة بتوفير عدد 25 وظيفة إدارية لدي قوات الدفاع الجوي والوظائف متاحة للجنسين(الرجال ، والنساء) وتم الإعلان عن كافة الشروط عبر الرابط التالي: موقع جدارة للتوظيف، وسيتم الإعلان عن اسماء المقبولين في الأيام المقبلة.

شروط التقدم لوظائف الدفاع الجوي

شرط أن يكون المتقدم للوظيفة أن يكون سعودي الجنسية.

أن لا يقل سن المتقدم عن 17 عاما وحتى 40 عاماً.

يشترط توفر شهادة حسن سير وسلوك.

يجب ان يكون المتقدم ليس موظفاً بجهة حكومية سابقاً.

الحصول على مؤهل مناسب للوظيفة المتقدم لها

يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية إذا كان المتقدم للوظيفة متزوجاً

لابد من النجاح في المقابلة الشخصية واختبار ات التخصص المطلوب واللياقة البدنية.

يجب أن لا يقل الطول عن 160 سم ويتناسب مع الوزن.

الأوراق اللازمة للتقديم

صورة من المؤهل والتخصص والخبرات الحاصل عليها مع تواجد الأصل للإطلاع عليه صورة طبق الأصل، وتقديم السيرة الذاتية(C.V)، وإرفاق صورة بطاقة الأحوال المدنية، وعدد 2 صورة شخصية 4*6.

لابد من إنشاء حساب على موقع جدارة للتوظيف أولا حتى يمكن الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بوظائف الدفاع الجوي الإدارية ومعرفة كافة الشروط وطريقة التقديم من خلال بوابة الخدمة المدنية وموقع جدارة.