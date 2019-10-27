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2019-10-27 وسائل إعلام أمريكية: مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة جوية أمريكية الموطن - متابعة وسائل إعلام أمريكية: مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة جوية أمريكية.







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