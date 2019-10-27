مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1441/2/28 هـ الموافق 2019/10/27 م واس

السبت 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

05:47ت م

0149



www.spa.gov.sa/1987023 السبت 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس05:47ت م0149

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.