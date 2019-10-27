رابط جدارة يعلن عن موعد التقديم على وظائف رئاسة هيئة الأركان بوزارة الدفاع والتقديم من خلال Jaddara لعام 2019/1441

بعد كثيرة التساؤلات وعمليات البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية عن وظائف جدارة، نقدم لكم في هذا المقال موعد التقديم على وظائف رئاسة هيئة الأركان التابعة لوزارة الدفاع، ويجب على من يرغب في التسجيل بها أن يسابق بالتسجيل قبل الاكتفاء بالعدد المطلوب، وسنشرح أيضاً تفاصيل مهمة عن هذه الوظائف في المقال.

موعد التقديم على وظائف رئاسة هيئة الأركان عبر جدارة

سيتم فتح باب التقديم والقبول بوظائف جدارة الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع بداية من صباح الغد الأحد الموافق 27 من شهر أكتوبر 2019م، وبالتاريخ الهجري 28 من شهر صفر 1441هـ، وكما ذكرنا من قبل أن هذه الوظائف تخص رئاسة هيئة الأركان، وهي متوفرة للجنسين الرجال والنساء، ويمكن التقديم عليها من خلال منصة جدارة للتوظيف.

رابط التقديم على وظائف رئاسة هيئة الأركان

يجب لكل من يرغب في التقديم على وظائف جدارة بداية من الغد أن يقوم بالدخول إلى موقع وزارة الخدمة المدنية واتباع الخطوات اللازمة للتسجيل، ومن الجدير ذكره أن وزارة الدفاع قامت بتحديد مدة معينة يمكنكم خلالها التقديم على هذه الوظائف الإدارية المعلن عنها، على أن تكون هذه المدة من 27 أكتوبر إلى 31 من نفس الشهر، ويجب أن يتوافر في المتقدمين على هذه الوظائف الشروط المطلوبة، ويمكنكم التسجيل في الأيام المحددة على مدار اليوم، حيث أن نظام جدارة مفتوح للتسجيل 24 ساعة.