بالصور: حرس الحدود ينقذ عائلة غمرت المياه مركبتهم على شاطئ البحر في الخفجي

أنقذ رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية مركبة كان بها عائلة مكونة من ثمانية أشخاص بعد أن علقت بالرمال وغمرتها مياه البحر بالخفجي. وأظهرت صورٌ السيارة الجيب العالقة في رمال البحر، وقد غمرتها المياه ثم انحسرت عنها، فيما كانت العائلة بداخلها، وبقيت كمية من الطين والطحالب والنباتات البحرية فوق سطحها. وأوضحت الصور رجال حرس الحدود يستخدمون أدواتهم لسحب السيارة، وإخراجها من الرمال، حتى نجحوا في ذلك، واُنقذ ركابُها الثمانية، وهم في صحة جيدة.

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