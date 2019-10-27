6 إشارات يرسلها جسمك عندما يعاني من نقص الفيتامينات..انتبه إليها

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يحدث نقص الفيتامينات نتيجة ضعف قدرة الجسم على امتصاص أنواع معينة من المُغذيات، أو نتيجة سوء اختيار الأطعمة، والإفراط في أكل النشويات والحلوى على حساب الخضروات والبقول. ويرسل الجسم عدة إشارات ليُبلغك بهذا النقص، إليك أهمها:

* ضعف الأظافر وتقشر سطحها علامة على نقص الحديد أو فيتامين “سي” او كلاهما.

* تيبّس المفاصل وأوجاع العضلات المحيطة بها من علامات نقص الكالسيوم أو فيتامين “د”.

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* ارتعاش جفن العين وإغماضه لاإرادياً من علامات نقص المغنيسيوم، أو زيادة تناول الكافيين.

* ضعف الهمّة والنشاط في الصباح وصعوبة النهوض من السرير قد يكون علامة على نقص فيتامين “ب12”.

* استمرار علامة الكدمات لفترة طويلة، وتحولها للون الغامق بسرعة من علامات نقص فيتامين “ك”.

* الجفاف الزائد للبشرة علامة على نقص الدهون الصحية وخاصة دهون أوميغا3 التي توجد في الأسماك والمكسرات والزيتون.

