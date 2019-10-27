السعودية اليوم / النيجر يصادق على الميثاق الإفريقي حول الحوكمة والتنمية المحلية



نيامي 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

صادقت حكومة النيجر على ميثاق الاتحاد الإفريقي حول اللامركزية والإدارة المحلية في دول القارة المتفق عليها في القمة الإفريقية 2014.

وينص الميثاق على التشجيع على اللامركزية الإدارية وتنمية مشاركة المجتمع المدني في العمل السياسي والاقتصادي وتحقيق العدالة وتمكين السلطات المحلية من اتخاذ القرارات التي تخص مناطقهم وحسن الإدارة المالية.

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