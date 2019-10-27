شكرا لقرائتكم خبر عن 125 خرقا حوثيا في الحديدة منذ تثبيت نقاط مراقبة وقف النار والان مع التفاصيل

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، 125 خرقاً للهدنة الأممية منذ تثبيت نقاط ضباط الارتباط في مدينة الحديدة، وبعض المديريات بمحافظة الحديدة، غربي اليمن بإشراف رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.

وأكد الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة، في بيان، السبت، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال الفترة (من 19 إلى 25 أكتوبر 2019) 125 خرقا واعتداء طالت الأحياء والمزارع والأسواق والمنازل والطرقات، في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا وحيس.

وأفاد البيان، أن من بين الخروق التي تم توثيقها هناك 100 خرق ارتكبتها الميليشيات بالتزامن مع تثبيت نقاط المراقبة (من السبت 19 أكتوبر إلى الأربعاء 23 أكتوبر)، و25 خرقا خلال اليومين التاليين لتثبيت نقاط المراقبة.

وسرد البيان إحصائية تفصيلية بالخروقات التي ارتكبتها الميليشيات منذ بداية أعمال تثبيت نقاط المراقبة، موضحا أنه عند تثبيت نقطة المراقبة الأولى في منطقة الخامري (السبت 19 أكتوبر)، ارتكبت ميليشيات الحوثي 31 خرقا واعتداء نتج عنها جرح أحد منتسبي القوات المشتركة في مدينة الحديدة.

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وفي اليوم التالي أثناء تثبيت نقطة المراقبة الثانية في مدينة الصالح، ارتكبت الميليشيات 34 خرقا.

ويوم الاثنين 21 أكتوبر أثناء تثبيت نقطة المراقبة الثالثة في منطقة كيلو 13 باتجاه كيلو 16، ارتكبت الميليشيات الحوثية 20 خرقا منها اعتداء أثناء تثبيت النقطة في نفس المنطقة كيلو 16 نتج عنه قتيل وجريحان من منتسبي القوة المشتركة.

كما ارتكبت الميليشيات 6 خروق خلال تثبيت نقطة المراقبة الرابعة في منطقة المنظر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019م، ونتج عنها جريح من منتسبي القوات المشتركة، إضافة إلى تسجيل 9 خروقات في اليوم التالي أثناء تثبيت نقطة المراقبة الخامسة في منطقة سيتي ماكس.

ووثق البيان 25 خرقا واعتداء حوثياً خلال يومي الخميس والجمعة 24 و25 أكتوبر عقب استكمال تثبيت النقاط الخمس.

ووفق البيان، فإن هذه الخروقات والتصعيد والتحشيد المتواصل تؤكد أن ميليشيات الحوثي لا ترغب في السلام ولا تلتزم بما يتم الاتفاق عليه وتستعد لتفجير الوضع عسكريا.