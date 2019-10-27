جدة: 25 جامعة عالمية تشارك في ملتقى الابتعاث

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دشن وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، أمس (السبت)، ملتقى الابتعاث الأول، الذي نظمته وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الدولي، بمشاركة أكثر من 25 جامعة عالمية. بعدها ألقى الدكتور عبيد آل مظف كلمة حث فيها طلاب الجامعة للاستفادة من هذه الفرصة والتعرف على التخصصات المتاحة بهذه الجامعات والحصول منها على قبول لهم في دراساتهم العليا.

دشن وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، أمس (السبت)، ملتقى الابتعاث الأول، الذي نظمته وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الدولي، بمشاركة أكثر من 25 جامعة عالمية. بعدها ألقى الدكتور عبيد آل مظف كلمة حث فيها طلاب الجامعة للاستفادة من هذه الفرصة والتعرف على التخصصات المتاحة بهذه الجامعات والحصول منها على قبول لهم في دراساتهم العليا.

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