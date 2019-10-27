شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تطور مستويات كوادرها إلى 82 % والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

فيما أكمل ٤٠ أكاديميا وأكاديمية في جامعة أم القرى 30 ساعة عمل في برنامج «مداخل التمكين في البيئة الجامعية»، الذي نظمته وكالة التدريب بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، كشف عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية الدكتور محمد ثابت، أن البرنامج جرى تصميمه ليرفع مستويات تطوير للكوادر البشرية بالجامعة، إلى أكثر من 82%.

وأوضح أنه يمكن أن يسهم المشاركون في تدريب الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك الخريجين، من خلال التسجيل في البرامج التدريبية، عبر موقع عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، لتمكين المستفيدين والمستفيدات من استنباط حلول داخلية للقضايا التي تهمهم، على أن تكون مرتبطة بالحياة العملية والجامعية.

وبين أن البرنامج يعمل على خلق مساحة أكبر بين منسوبي ومنسوبات الجامعة، لتعزيز روح الحوار حول الحلول التي تسهم في رفع الإنتاجية الشخصية، من أجل تهيئة الكوادر البشرية على الممارسات الحديثة في التمكين.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى أسس مفاهيم التمكين المعرفية والتطبيقية، وآلية المشاركة في تقديم جلسات ذات بعد علمي، مبنية على ممارسات وأبحاث علمية.