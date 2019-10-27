شكرا لقرائتكم خبر عن المزاحمية: إصابة سبعيني بـ «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) سجلت وزارة الصحة أمس (السبت) إصابة رجل يبلغ ٧٣عاما من مدينة المزاحمية بمنطقة الرياض بفايروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، صنفت عدواه بحالة أولية، وذلك في الأسبوع الوبائي ٤٣، مشيرة عبر موقع مركز القيادة والتحكم إلى أن حالة المريض نشطة. وشدد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود لـ«الخليج 365» على أهمية استمرار التوعية بكورونا، خصوصا في الأماكن العامة مثل الأسواق والمدارس والمطارات والحدائق وحظائر الإبل على مدار العام، باعتبار أن الفايروس نشط في كل الشهور ولا أي ارتباط به بالطقس، موضحا أن أهم عوامل الوقاية هي ارتداء الكمامة والقفازات اليدوية والنظافة الشخصية عند التعامل مع المواشي، وعلى المستوى المجتمعي الاهتمام بتعقيم اليدين بين حين وآخر.

سجلت وزارة الصحة أمس (السبت) إصابة رجل يبلغ ٧٣عاما من مدينة المزاحمية بمنطقة الرياض بفايروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، صنفت عدواه بحالة أولية، وذلك في الأسبوع الوبائي ٤٣، مشيرة عبر موقع مركز القيادة والتحكم إلى أن حالة المريض نشطة. وشدد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود لـ«الخليج 365» على أهمية استمرار التوعية بكورونا، خصوصا في الأماكن العامة مثل الأسواق والمدارس والمطارات والحدائق وحظائر الإبل على مدار العام، باعتبار أن الفايروس نشط في كل الشهور ولا أي ارتباط به بالطقس، موضحا أن أهم عوامل الوقاية هي ارتداء الكمامة والقفازات اليدوية والنظافة الشخصية عند التعامل مع المواشي، وعلى المستوى المجتمعي الاهتمام بتعقيم اليدين بين حين وآخر.

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