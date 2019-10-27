امرأة متوفاة تنقذ 7 أحياء في 24 ساعة

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جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) أنقذت امرأة متوفاة دماغيا، فجر أمس (السبت) 7 أحياء خلال ٢٤ ساعة فقط. أنقذت امرأة متوفاة دماغيا، فجر أمس (السبت) 7 أحياء خلال ٢٤ ساعة فقط. وأوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه في «تويتر»، أنه تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً بنجاح لسبعة أشخاص، مشيرا إلى تقسيم الكبد إلى جزءين وزراعتها لمريضين، أما الكلى، والبنكرياس، والرئتان، والقلب، والكلية، تم زراعتها في أجساد 5 مرضى.



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