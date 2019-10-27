شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة: تمكين رائدات الأعمال من الفرص الاستثمارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

شدد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية توجيه الشباب والشابات لاستثمار الفرص الاقتصادية بالمنطقة وتحفيز رواد ورائدات الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية في المدينة المنورة، متطلعاً في أن يُساهم مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق ذلك. وأشار خلال لقائه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، إلى ضرورة تعزيز ثقافة ممارسة الأعمال التجارية للوصول إلى أرقام نسبية مرتفعة في قطاع الأعمال الريادية، منوهاً بدور مركز خدمات دعم المنشآت والصغيرة والمتوسطة مستقبلاً في إثراء الشباب بالأفكار الريادية التي تساعدهم على النمو والتوسّع في أعمالهم التجارية وتسهيل كافة الإجراءات لاستيعاب القطاعات الجديدة الواعدة في سوق العمل.

واستعرض المهندس الرشيد، خلال اللقاء مجموعة من المؤشرات الإحصائية عن خدمات الهيئة على مستوى المنطقة، والخدمات والمبادرات التي تقدمها لرواد ورائدات الأعمال في المدينة المنورة، وأشار إلى أن «منشآت» تعمل خلال الفترة المقبلة على تمكين الشباب من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة، ومساعدة الراغبين منهم في الدخول إلى سوق العمل بأفكار ومشاريع جديدة تحقق لهم الريادة والاستدامة.

ووعد بأن يكون المركز وجهة رئيسية تحفز رواد ورائدات الأعمال على التوسع في مشاريعهم التجارية ليكون ذلك استكمالاً للبرامج والمبادرات التي حققتها الهيئة بمنطقة المدينة المنورة.