شكرا لقرائتكم خبر عن «جوازات» الجوف: أنهوا إجراءات المسافرين سريعاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فايز الشراري (طبرجل) بحث مدير جوازات منطقة الجوف العميد سعيد بن حسين القحطاني، أبرز الصعوبات التي تواجه منسوبي الإدارة، وذلك خلال جولته الميدانية التي تفقد خلالها سير العمل في الإدارات التابعة لجوازات المنطقة ومنفذ الحديثة. بحث مدير جوازات منطقة الجوف العميد سعيد بن حسين القحطاني، أبرز الصعوبات التي تواجه منسوبي الإدارة، وذلك خلال جولته الميدانية التي تفقد خلالها سير العمل في الإدارات التابعة لجوازات المنطقة ومنفذ الحديثة. ودعا العميد القحطاني، مديري الإدارات التابعة لجوازات المنطقة لبذل الجهود للرقي بمستوى العمل وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين بالإدارات وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين والقادمين عبر المنافذ.



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