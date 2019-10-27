شكرا لقرائتكم خبر عن 52 % انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة بالشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

كشف أمين عام لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية أمين جائزة السائق المثالي عبد الله الراجحي، عن انخفاض نسبة الحوادث المرورية الجسيمة في المنطقة الشرقية إلى 52% منذ بداية عمل اللجنة، مشيراً إلى انخفاض أعداد الوفيات 38%؜ وكذلك الإصابات البليغة بنسبة 56%؜.

وأكد خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقد أمس الأول بالخبر بمناسبة تدشين جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي في نسختها الخامسة، والتي تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وتحفيز مستخدمي المركبات، على التقيد بأنظمة المرور بجوائز نقدية تفوق نصف مليون ريال، كما استقبلت اللجنة أكثر من 11 ألف طلب التحاق في فروع الجائزة الأربعة خلال يومين فقط من تدشينها.

وأشار إلى أن جائزة السائق المثالي في نسختها الخامسة لهذا العام استحدثت فرعاً جديداً للسائقين الذين في سجلهم مخالفات مرورية، لتحسين سلوكهم، تحت شعار (سأكون سائقا مثاليا)، داعيا من لديهم مخالفات مرورية تفوق 5 آلاف ريال ومن سكان المنطقة الشرقية للانضمام لهذا الفرع خلال فترة التسجيل والتي تنتهي في تاريخ 30 /‏‏3 /‏‏1441 الموافق 27 /‏‏11 /‏‏2019، علماً بأنه بعد انتهاء فترة التسجيل يستوجب على المتسابقين الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وعدم ارتكاب أي مخالفة خلال مدة 6 أشهر، ومن ثم يتأهل المتسابقون للاختبار النظري والعملي، الذي على ضوئه يتم تحديد الفائزين حسب مراكزهم وتسديد 30 ألف ريال كحد أعلى للفائز الأول إلى 5 آلاف ريال كحد أدنى.

لافتاً إلى أن إستراتيجية لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية تعمل على 4 محاور رئيسية هي: المحور الهندسي ومحور الضبط المروري ومحور التعليم والتوعية ومحور خدمات الطوارئ، مبينا تدريب اللجنة ما يزيد على 8 ملايين طالب وطالبة في جانب السلامة المرورية وكذلك إنشاء حديقة للسلامة المروية وتقديم العديد من البرامج التقنية عبر الأجهزة الذكية والمحاكاة لرفع الوعي المروري.