شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: تخصيص 28 مليون م2 للجهات الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) OKAZ-

خصصت أمانة منطقة نجران مساحة 28081008 م 2 من الأراضي داخل النطاق العمراني بمدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها لمصلحة عدة جهات حكومية بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، بأن قرارات تخصيص الأراضي، تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وزارات الدولة وتوفير المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين في المناطق السكنية، وامتداداً لما شرعت الأمانة في تخصيصه خلال الأعوام الماضية لعدد من الجهات الحكومية، مؤكداً أن الأمانة ستستكمل ما تم تخصيصه من الأراضي للإدارات المتبقية بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بذلك.

من جانبه بيّن وكيل الأمين للتنمية الحضرية المهندس نشوان الصقور، أن الجهات المستفيدة من تخصيص الأراضي تتضمن وزارة الداخلية، إمارة محافظة ثار، محافظة شرورة، وزارة الدفاع بمحافظة خباش، وزارة الإسكان بمدينة نجران، وزارة الشؤون الإسلامية بمدينة نجران ومحافظة شرورة، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر الجنوب، الجمعية التعاونية بمحافظة شرورة، الهيئة العامة للرياضة، وزارة العدل، الهيئة العامة للإحصاء، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «البريد السعودي»، مركز مهارات المستقبل للرعاية النهارية بمدينة نجران.