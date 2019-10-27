شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف: إطلاق جائزة التميز التعليمي والمؤسسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف آلية جائزة أمير منطقة الجوف للتميز التعليمي والمؤسسي في نسختها الأولى للعام الدراسي 1441، الهادفة إلى تحفيز الميدان التعليمي لممارسة عمليات التميز التعليمي والمؤسسي، وتحسين العمليات وجودة المخرجات.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الجائزة ستحفز الميدان التعليمي نحو الأداء المتميز، والعمل على نشر ثقافة التميز والعمل بإتقان، داعياً جميع منسوبي ومنسوبات التعليم على التقدم للجائزة.

من جانبه، ذكر مدير مركز التميز خالد بن طايع البلوي، أن الجائزة السنوية تستهدف جميع فئات المجتمع التعليمي بما فيها طلاب الصفين «الثالث الثانوي، الثاني الثانوي»، المعلم، الخدمات التعليمية «وكيل المدرسة، المرشد الطلابي، رائد نشاط، أمين مصادر التعلم»، التميز المدرسي «القائد والمدرسة»، المشرف التربوي، الموظف الإداري، التميز المؤسسي «مكاتب التعليم»، المبادرات والتجارب، المنتج الإعلامي، العمل التطوعي، ورائد التعليم.