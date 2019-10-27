شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ نفق «سلطانة» ولجنة لمسح الأحياء غرب المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

شرعت هيئة التطوير وأمانة المدينة المنورة، في تنفيذ نفق سلطانة امتداد طريق خالد بن الوليد مع تقاطع طريق القبلتين وسلطانة، الذي يعد محوراً رئيسيا للحركة المرورية وأحد أبرز التقاطعات الرئيسية التي تحتاج معالجة.

ويرادف أعمال المشروع إنشاء جسر علوي للمشاة يربط مسجد القبلتين مع مواقف الحافلات والسيارات من الجهة الشمالية يسهل انتقال الزوار إلى مسجد القبلتين بكل يسر وسهولة.

وبدأت الشركة المنفذة في ترحيل ونقل الخدمات لإنجاز المشروع في زمن قياسي، وخضع طريق سلطانة لمراحل تطويرية من أمانة المدينة المنورة خلال الفترة السابقة بطول إجمالي يبلغ 4.5 كم، وعرض 40 م؛ وذلك بإعادة إنشاء الأرصفة لتكون موائمة للمشاة وبطريقة عصرية، بالإضافة إلى أعمال الكشط وإعادة سفلتة الطريق، وإعادة تأهيل الجزر الوسطية والإنارة الوظيفية والديكورية وأعمال الزراعة التجميلية. ومن جهة أخرى عملت "الخليج 365" عن تشكيل لجنة من عدة جهات بناء على قرار مجلس المنطقة لمسح كامل أحياء غرب المدينة كمرحلة أولى ومعالجة ما يلحظ من قصور في كفاءة الشوارع الداخلية، وانطلقت أعمال اللجنة التي بدأت في إجراء المسح منها: حي السلام المجاور لجامعة طيبة الذي يعاني من عدم وجود مداخل ومخارج تنهي الاختناقات المرورية لطلاب وطالبات الجامعة ومنسوبيه وسكان الحي.