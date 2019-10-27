شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 23 محلاً مخالفاً بالبدع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) OKAZ-

أغلقت وأنذرت بلدية محافظة البدع 23 محلاً مخالفاً خلال جولاتها الرقابية التي نفذتها الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد أن الجولات الرقابية شملت تنفيذ 28 جولة أسفرت عن إغلاق 6 محلات مخالفة، وإنذار 17 محلاً، فيما تمت مصادرة أكثر من 230 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إيقاف 9 عمال لعدم وجود شهادات صحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وأكد حرص البلدية على كل ما يمس صحة المواطن، وتعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية، التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية، إضافة للجولات الميدانية المفاجئة، للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية لتلك المحلات.