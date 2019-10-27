شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة جديدة للنظر في دعوى معاق ضد أمانة الطائف.. غدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، غدا (الإثنين)، في دعوى المواطن ثامر اليامي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة الطائف، وذلك بعد إصدار عدد من المخالفات المرورية على سيارته في «المواقف المدفوعة» في المنطقة المركزية بمحافظة الطائف.

وكان محامي الأمانة اعترض على ادعاءات المواطن في الجلسة السابقة، مما حدا بالمحكمة لتحديد موعد جديد لاستكمال جلسات المحاكمة في القضية.

وتعود شكوى اليامي، حسب قوله: «فوجئت بإصدار شركة المواقف الوطنية غرامات واجبة السداد ضدي بسبب الوقوف في مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب أنظمة ولوائح الأمانة مما يكون قد فرض عبئا علي وأوقع ضررا دون وجه حق ودون مبرر شرعي، وهو ما يخالف التعليمات، وطالما أن لوائح البلديات تنص على توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة لماذا تقوم الشركة بفرض رسوم على المواقف التي اعترفت بتوفير 20 موقفا لذوي الاحتياجات الخاصة».

وأشار اليامي إلى أن شكواه تمثل كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني من غياب الخدمات الضرورية والأساسية في وجهاتهم في المدارس والأسواق والمستشفيات والأماكن العامة، مطالبا برفع الضرر وعدم إصدار مخالفات ضده وذوي الاحتياجات الخاصة، والحكم على وزارة الشؤون البلدية والقروية.