شكرا لقرائتكم خبر عن 100000 مبتعث يستخدمون «سفير 2 المطور».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن النجراني (مدريد)

تتيح وزارة التعليم، اعتبارا من اليوم (الأحد) لنحو 100 ألف مبتعث سعودي، العمل على نظام سفير٢ المطور، وذلك عبر بريد إلكتروني وزعته عليهم أخيرا.

وطوّر «سفير٢» في نسخته الجديدة العديد من الحلول الذكية والخدمات المتميزة التي ستسهم في تيسير إجراءات الدراسة بالخارج بالاعتماد على أفضل الممارسات الذكية، كما يقدم خدمات إلكترونية ضمن إطار موحد لتسهيل إجراءات الدراسة بالخارج من خلال توظيف أحدث التقنيات والاعتماد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في التحول الرقمي بما يحقق كافة احتياجات الدارسين في الخارج.

واشتمل النظام الجديد على 4 أبواب هي: الرئيسية ومنصة العمل والبريد الوارد وطلباتي، ويعمل النظام باللغتين العربية والإنجليزية.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ قد دشن في الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا في وقت سابق منظومة خدمات «سفير2» لخدمة المبتعثين.