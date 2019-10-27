، الاتحاد يسعى لتخطي أبها.. والقمة تجمع الهلال والنصر.. لمن يبتسم "الديربي"؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تُختتم مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء قمة الجولة "ديربي الرياض"، الذي يجمع الهلال والنصر، وكذلك لقاء ترتيب الأوراق بين الاتحاد وأبها.

الهلال - النصر

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود عند الساعة الـ7:55 مساء قمة مباريات الجولة "ديربي العاصمة"، الذي يجمع الهلال صاحب الصدارة (19 نقطة)، وغريمه التقليدي النصر.

الهلال يخوض اللقاء وسط دعم جماهيري كبير؛ كونه يلعب على ملعبه، كما أنه عائد من نشوة التأهل إلى نهائي آسيا (على حساب السد القطري)، لكن الفريق يعاني وسط غياب عدد من عناصره المؤثرة بداعي الإصابة، منهم (كنو، وخربين وأمير كردي)، وإبعاد البليهي عن المواجهة.

وكما هو الحال، فإن طموح النصر هو الظفر بالنقاط الثلاث (السابع - 11 نقطة) من أجل بلوغ مربع الكبار، ومن ثم المنافسة من جديد على الصدارة. وما زالت مشاركة الثنائي أحمد موسى وعبدالفتاح آدم غامضة في هذه المواجهة نظير انخراطهما في البرنامج التأهيلي إلا أن المدير الفني "فيتوريا" استبشر خيرًا بعودة المغربي "حمدالله" للتدريبات الجماعية.

الاتحاد - أبها

يحل أبها ضيفًا مزعجًا على نظيره الاتحاد، حينما يلتقي الفريقان على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة عند الساعة الـ6:25 مساء.

الاتحاد بعاملَي الأرض والجمهور يأمل بخطف النقاط الثلاث من فم ضيفه من أجل تحسين مركزه في سلم الترتيب، ومصالحة الجماهير (العاشر - 9 نقاط)، إضافة للنشوة التي يعيشها الفريق بعد تخطي الوصل الإماراتي (البطولة العربية) التي تشكل دافعًا معنويًّا كبيرًا لخطف النقاط الثلاث.

كما شهدت التدريبات الأخيرة للاتحاد عودة عبدالرحمن الغامدي و"جوناس".

فيما يأمل أبها بالعودة من جدة ولو بنقطة واحدة؛ ليزحف أكثر نحو المناطق الأكثر دفئًا (12 - 8 نقاط)؛ وبالتالي فإن فارق النقطة بين الفريقين سيُشعل المواجهة.

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