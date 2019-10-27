شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الهندسية تفجر 3 آلاف لغم حوثي في الساحل الغربي اليمني والان مع التفاصيل
أتلفت الفرق الهندسية للقوات اليمنية المشتركة، السبت، 3 آلاف لغم وعبوة متفجرة، نزعتها في وقت سابق من ثلاث مناطق بالساحل الغربي.
وذكر مصدر عسكري، أن الفرق الهندسية التابعة للمقاومة المشتركة في محور الساحل الغربي، تخلصت من 3 آلاف لغم، كانت ميليشيا الحوثي قد زرعتها في مناطق موزع والوازعية ويختل، قبل تحرير هذه المناطق.
وأوضح أن من بين الكمية المتلفة 500 لغم فردي، و2500 لغم مضاد للآليات.
يذكر أن الفرق الهندسية للقوات المشتركة، نزعت خلال الفترة الماضية آلاف الألغام والعبوات المتفجرة، خلفتها ميليشيا الحوثي في مناطق سكنية وزراعية عدة بالساحل الغربي.
وحولت الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً الساحل الغربي إلى واحد من أكبر حقول الألغام في العالم، الأمر الذي يشكل كابوساً يؤرق الأهالي، حيث لا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا في صفوفهم معظمهم نساء وأطفال.
وأودت الألغام الحوثية بحياة المئات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال في مناطق جنوبي الحديدة، وغربي تعز، كما أوقعت مئات الإصابات في صفوف السكان، وتسببت بحالات إعاقة دائمة لعديد منهم.
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