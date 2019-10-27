شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان اليمن يشيد بجهود السعودية في إنهاء أحداث عدن والان مع التفاصيل

أشاد رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، السبت، بالمساعي الكبيرة التي تقودها المملكة العربية السعودية في سبيل الوصول إلى اتفاق ينهي ما حدث مؤخراً من أحداث في العاصمة المؤقتة عدن، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وجدد البركاني دعم البرلمان اليمني لجهود السلام باعتباره الخيار الأنسب لتجاوز المحنة التي يعشيها الشعب اليمني وإنهاء المآسي الإنسانية التي تتفاقم يومياً بسبب الانقلاب.

جاء ذلك خلال لقائه، المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبى، في الرياض، حيث جرى مناقشة تطورات الأحداث على الساحة اليمنية ومستجدات جهود بناء السلام وإنجاح المشاورات الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وأكد رئيس البرلمان اليمني، أن "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ليست جادة في الحوار أو صناعة السلام الشامل في اليمن وسجلت خروقات متعددة من بعد اتفاق استوكهولم لا سيما فيما يتعلق بقضية الحديدة".

وشدد، على ضرورة ممارسة مزيداً من الضغوطات على ميليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاق استوكهولم واعتبار ذلك أولوية ملحة للوصول إلى اتفاقات السلام.

بدوره، أكد المبعوث السويدي تطابق وجهة نظر بلاده بشأن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية حول الأحداث الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن، لافتاً إلى استمرار دعم السويد للجهود التي تبذلها لتحقيق السلام في اليمن.