محمد بن مسعود - الدمام - 3 محافظات بالشرقية في مرمى "الأرصاد": أمطار غزيرة وأتربة مثارة

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

الخليج 365

2019-10-27

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها في تويتر، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على محافظات المنطقة الشرقية تشمل كلاً من : حفر الباطن، والخفجي، والقرية العليا.

وقالت الأرصاد إن الحالة تستمر إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد، حيث إن التأثيرات المصاحبة ستكون نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.