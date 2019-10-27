، "الكشفي العالمي" يُكرّم "كشافة التعليم" لجهودها في مشروع رسل السلام ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم الصندوق الكشفي العالمي، أمس في الرياض كشافة وزارة التعليم تقديرًا لجهودها في تفعيل المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، بتسجيلها 1400000 ساعة عمل ، على موقع الصندوق، تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأشاد مدير الصندوق الكشفي العالمي السيد جون قيقان خلال تسليم المدير العالمي لتطوير المنظمات في المكتب الكشفي العالمي ديفيد بيرج، التكريم لمدير النشاط الكشفي بالوزارة مجدي محمد الصبيحي، على جهود كشافة الوزارة التطوعية وتفعيلها للمشروع وأهدافه ومجالاته المتمثلة في الحوار والبيئة والصحة وخدمة المعتمرين والتنمية الاجتماعية والسلام. ووصف مدير الصندوق الكشفي العالمي، مدير النشاط الكشفي بالوزارة كأحد أبطال رسل السلام على المستوى العالمي الذين يحق للصندوق أن يفتخر بهم وهم يسجلون ذلك الرقم المذهل.

فيما عبّر مدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة عن شكره للصندوق الكشفي العالمي على هذا التقدير والتكريم الذي يدفعهم إلى بذل المزيد، مثمنًا جهود زملائه في مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة الذين كان لهم الدور البارز في العمل على تحقيق أهداف المشروع من خلال مساهمتهم في تنظيم الفعاليات وتعزيز لغة الحوار ونشر مشروع رسل السلام وتفعيل مجالاته. وأثنى مدير النشاط الكشفي على الدعم الذي يجدونه من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي نائبه. وكان مشروع رسل السلام قد انطلق من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في سبتمبر من عام 2011م ، ويحظى بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية، وقد تجاوز حاجز المليار ساعة عمل خلال شهر يونيو من عام 2018م، وبلغت ساعة العمل حتى اليوم أكثر من 1348654339 ساعة.

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