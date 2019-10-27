، قطر توقف داعية انتقد استضافة وفود إسرائيلية في الدوحة ،

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أوقفت وزارة الأوقاف القطرية الشيخ الدكتور إبراهيم الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر من الخطابة بشكل نهائي بعد انتقاده بخطبة الجمعة أمس استضافة الدوحة للوفود الرياضية الإسرائيلية.
ووفقًا لموقع "قطر يليكس"، التابع للمعارضة القطرية، فإن الداعية القطري إبراهيم الأنصاري كشف خلال خطبة الجمعة التعاون القطري مع الجانب الإسرائيلي ووجود عدد كبير من الإسرائيليين في الدوحة، حيث تتم استضافة عشرات الرياضيين الإسرائيليين في مختلف البطولات التي تُقام في قطر.
وانتقد الشيخ الأنصاري ما يصدره تميم بن حمد من قرارات تعاون ثنائية مع الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي أدى في النهاية إلى منعه من الخطابة بشكل نهائي.
وترفض قناة الجزيرة وجميع الصحف القطرية الحديث عن أي استقبال للوفود الإسرائيلية، أو التعاون الثنائي بين البلدين، أو حتى توجيه انتقاد إلى تميم بشأن التعاون الخفي مع الجانب الإسرائيلي.
وطالب مواطنون قطريون بضرورة أن تكشف وزارة الأوقاف عن سر الإيقاف الجائر للشيخ الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، خصوصًا أنه يأتي بعد ساعات قليلة من خطبته عن التطبيع القطري مع العدو الإسرائيلي.قطر الدوحة وزارة الأوقاف القطرية جامعة قطر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر إبراهيم الأنصاري
قطر توقف داعية انتقد استضافة وفود إسرائيلية في الدوحةحامد العلي الخليج 365 2019-10-27
أوقفت وزارة الأوقاف القطرية الشيخ الدكتور إبراهيم الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر من الخطابة بشكل نهائي بعد انتقاده بخطبة الجمعة أمس استضافة الدوحة للوفود الرياضية الإسرائيلية.
ووفقًا لموقع "قطر يليكس"، التابع للمعارضة القطرية، فإن الداعية القطري إبراهيم الأنصاري كشف خلال خطبة الجمعة التعاون القطري مع الجانب الإسرائيلي ووجود عدد كبير من الإسرائيليين في الدوحة، حيث تتم استضافة عشرات الرياضيين الإسرائيليين في مختلف البطولات التي تُقام في قطر.
وانتقد الشيخ الأنصاري ما يصدره تميم بن حمد من قرارات تعاون ثنائية مع الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي أدى في النهاية إلى منعه من الخطابة بشكل نهائي.
وترفض قناة الجزيرة وجميع الصحف القطرية الحديث عن أي استقبال للوفود الإسرائيلية، أو التعاون الثنائي بين البلدين، أو حتى توجيه انتقاد إلى تميم بشأن التعاون الخفي مع الجانب الإسرائيلي.
وطالب مواطنون قطريون بضرورة أن تكشف وزارة الأوقاف عن سر الإيقاف الجائر للشيخ الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، خصوصًا أنه يأتي بعد ساعات قليلة من خطبته عن التطبيع القطري مع العدو الإسرائيلي.
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
12:54 AM
"الأنصاري" اعتبره تطبيعًا مع تل أبيب يرفضه الشعب القطري
أوقفت وزارة الأوقاف القطرية الشيخ الدكتور إبراهيم الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر من الخطابة بشكل نهائي بعد انتقاده بخطبة الجمعة أمس استضافة الدوحة للوفود الرياضية الإسرائيلية.
ووفقًا لموقع "قطر يليكس"، التابع للمعارضة القطرية، فإن الداعية القطري إبراهيم الأنصاري كشف خلال خطبة الجمعة التعاون القطري مع الجانب الإسرائيلي ووجود عدد كبير من الإسرائيليين في الدوحة، حيث تتم استضافة عشرات الرياضيين الإسرائيليين في مختلف البطولات التي تُقام في قطر.
وانتقد الشيخ الأنصاري ما يصدره تميم بن حمد من قرارات تعاون ثنائية مع الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي أدى في النهاية إلى منعه من الخطابة بشكل نهائي.
وترفض قناة الجزيرة وجميع الصحف القطرية الحديث عن أي استقبال للوفود الإسرائيلية، أو التعاون الثنائي بين البلدين، أو حتى توجيه انتقاد إلى تميم بشأن التعاون الخفي مع الجانب الإسرائيلي.
وطالب مواطنون قطريون بضرورة أن تكشف وزارة الأوقاف عن سر الإيقاف الجائر للشيخ الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، خصوصًا أنه يأتي بعد ساعات قليلة من خطبته عن التطبيع القطري مع العدو الإسرائيلي.
، قطر توقف داعية انتقد استضافة وفود إسرائيلية في الدوحة ،
المصدر : الخليج 365
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