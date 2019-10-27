، الخليج 365 في أسبوع: قرارات ملكية.. تخفيض سعر البنزين.. وترامب يهدد بضرب إيران ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتهامات لأردوغان بجرائم حرب والقبض على صاحب الوردة

جملة من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية حفل بها الأسبوع الماضي، وقدمتها "الخليج 365" لقرائها في صورة أخبار وتقارير وتحقيقات على مدار الساعة، لتضع القارئ في قلب الحدث. كان أبرزها إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مجموعة قرارات ملكية من بينها تعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية، كما أعلنت أرامكو عن تخفيض في أسعار البنزين. إضافة إلى ذلك فقد أحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في بيئة الأعمال محققة المركز الأول عالميًا في الإصلاحات.

وعالميًا هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران في حال اضطر إلى ذلك، فيما توصلت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق برعاية السعودية، كما وجّه محققون دوليون اتهامات لتركيا، بضلوعها في تنفيذ هجمات باستخدام الفوسفور الأبيض المحظور دوليًا، ضد المدنيين الأكراد.

في السطور التالية موجز لأبرز أخبار الأسبوع الماضي.

قرارات ملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أوامر ملكية عدة، تضمنت تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل، وتعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وتعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

https://sabq.org/9BLQwN

انخفاض سعر البنزين

أعلنت شركة أرامكو السعودية انخفاض أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، ويعد ذلك تحسنًا ملحوظًا بعد أن شهدت أسعار البنزين ارتفاعًا في الربع السابق؛ إذ ارتفع سعر بيع بنزين أوكتان 91 بنسبة 6.25 في المائة إلى 1.53 ريال (0.41 دولار)، مقابل سعر بلغ 1.44 ريال (0.38 دولار) في الربع الثاني من العام نفسه. وزاد سعر بيع بنزين أوكتان 95 بنسبة 3.8 في المائة إلى 2.18 ريال (0.58 دولار)، مقابل سعر بلغ 2.10 ريال (0.56 دولار) في الربع الثاني من العام الجاري.

https://sabq.org/DnGhZz

https://sabq.org/jBWYTw

المملكة الأولى في بيئة الأعمال

حققت المملكة المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة تسهيلاً لممارسي الأعمال في تقرير DOING BUSINESS 2020، ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وحصلت على المرتبة "62" مُتقدّمةً بـ "30"مرتبة عن العام الماضي.

https://sabq.org/4kDJhr

وزير التعليم يلغي نظام التقويم المستمر

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

https://sabq.org/ksjdvm

حضور كبير منتظر لدافوس الصحراء

كشفت تقارير أمريكية عن حضور ضخم لكبار المسؤولين الأمريكيين في مؤتمر "دافوس" في الصحراء المقرر إقامته في الرياض، تحديدًا خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.

وأوضحت التقارير، التي من بينها "فوكس نيوز" و"كوارتز" الإخباريتان أن "وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وصهر الرئيس والمستشار البارز جاريد كوشنر، يعتزمان حضور مؤتمر دافوس في الصحراء هذا العام.

https://sabq.org/Qhyp4W

مصور الوردة في قبضة الشرطة

علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية قبضت على مقيم آسيوي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير نفسه حاملاً معه وردة ويتعمد تصوير موظفة. وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله مع مطالبات بالقبض على المقيم؛ لما أظهر من إشارات للتحرش بالموظفة.

https://sabq.org/hYKdLr

إقليميًا دوليًا:

ترامب يهدد إيران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ هذه الخطوة، قائلاً: "سنضرب إيران إذا اضطررنا إلى ذلك، ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة".

https://sabq.org/LSPtD8

أردوغان مجرم حرب

وجّه محققون دوليون اتهامات لتركيا، بضلوعها في تنفيذ هجمات باستخدام الفوسفور الأبيض المحظور دوليًا، ضد المدنيين الأكراد. وكشفت التحقيقات التي نشرت تفاصيلها صحف بريطانية كالتايمز والجارديان، أدلة على استخدام تركيا للفوسفور، المصنف في قوائم الأسلحة الكيماوية، خلال عمليتها في الشمال السوري.

فيما اتهمت 11 منظمة حقوقية عربية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بممارسة التغيير السكاني ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.

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اتفاق الرياض

توصلت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق برعاية سعودية، سيوقع في الرياض قريبًا، يركز بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية.

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تنصيب إمبراطور اليابان

أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو، الثلاثاء الماضي، تنصيبه خلال حفل ضخم أُقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو، بحضور ألفي مدعو، من بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من نحو 180 بلدًا.

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تواصل المظاهرات اللبنانية

تواصل الحراك الشعبي في معظم المناطق اللبنانية، فيما سُجلت عمليات قطع للطرقات الرئيسة في مناطق: بيروت والجبل والجنوب والشمال والبقاع.

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