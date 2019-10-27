الاستعلام برقم الاقامة عن اقامة وافد عبر موقع أبشر للتاكد من صلاحية الإقامة

خدمة الاستعلام برقم الاقامة عن اقامة ، أشهر خدمة أبشر الجوازات السعودية، فمع التقدم التكنولوجي الكبير في العديد من المجالات باستطاعة الفرد أن ينجز العديد من المهام الخاصة به بضغطة زر واحدة ومن خلال أقل وقت أو مجهود ممكن، وهذا ما اعتمدت عليه وزارة الداخلية السعودية حيث قامت بإنشاء موقع أبشر للمقيمين بالمملكة، ومن خلال هذا الموقع يستطيع الوافد أو المقيم التاكد من صلاحية اقامة، كما يمكن أن يتعرف على موعد انتهاء الإقامة من خلال هذا الموقع بعيداً كل البعد عن زيارة المصالح الحكومية أو تعطيل عمله من أجل معرفة بعض البيانات.

الاستعلام برقم الاقامة عن اقامة

ومع توافر البيانات خلال الموقع يمكن لأي مقيم أو وافد الاستفسار عم ما يريد من بيانات متعلقة بهويته كمقيم بالمملكة، ولكن يتم هذا الأمر والاستفادة من خدمة التاكد من صلاحية اقامة عامل وافد برقم الاقامة، من خلال ما يلي من خطوات.

يجب على المقيم أو الوافد أن يكون له حساب على موقع أبشر وهذا الأمر لا يحتاج سوى اسم المستخدم وكلمة مرور، وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الموقع والذي معلن عنه رسمياً من خلال وزارة الداخلية السعودية، فيندرج تحت القائمة الرئيسية بالموقع خدمة الاستعلامات الإلكترونية التي يتم اختيارها.

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تنبثق قائمة تندرج تحت الاختيار السابق بها مجموعة من خدمات إلكترونية يقدمها موقع ابشر للمقيمين، ويتم اختيار الجوازات السعودية لتظهر قائمة تحوي بعض الاستفسارات من ضمن هذه الاستفسارات، خيار التاكد من صلاحية اقامة وافد فيتم اختيارها.

التاكد من صلاحية اقامة وافد

لاستكمال طريقة الاستعلام برقم الاقامة عن اقامة، يكتب المستعلم رقمها في الخانة الفارغة على موقع أبشر وكذلك إدخال الرمز المرئي المطلوب، والضغط على كلمة عرض، ومن هنا يتم إظهار كل البيانات المطلوب معرفتها من مدة صلاحية الإقامة، وكذلك الموعد المحدد لانتهائها.