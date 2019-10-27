شاهد.. بحيرة “الرياض بوليفارد” تقدم 12 عرضاً لـ “النافورة الراقصة”

جذبت النافورة الراقصة المقامة في بحيرة “الرياض بوليفارد” ضمن فعاليات موسم الرياض أنظار الزوار وأصبحت حديث الجميع، نظراً لروعة وجمال العروض المميزة التي تقدمها. وتقدم بحيرة “الرياض بوليفارد” 12 عرضاً مميزاً لـ “النافورة الراقصة” بتقنية الأبعاد الثلاثية، تجمع الماء والنار والدخان، وصُمِّمَت بعمل احترافي في وقت قياسي، لتصنع تجربة جديدة يستمتع بها زائرو الموسم.

ويستمر عرض “النافورة الراقصة” في منطقة “الرياض بوليفارد” طيلة فترة الموسم ، بدءاً من 5:00 عصراً وحتى 5:00 صباحاً . وتعد منطقة “الرياض بوليفارد” التي تقع على طريق الأمير تركي الأول في حي حطين بالرياض من المناطق الترفيهية المستحدثة التي بُنيت في وقت قياسي، ومن أحد أهداف “موسم الرياض” العمل على دعم البنى التحتية القائمة في العاصمة، وتطوير بنى تحتية جديدة تعزّز عملية التنمية فيها.