“تركي الفيصل” نواب الكونجرس غير قادرين على أداء وظائفهم.. ويدعوهم بالنزول عن خيولهم !

وجه الأمير “تركي الفيصل”، انتقادات لنواب الكونجرس الأمريكي، مشيرًا إلى أنهم غير قادرين على أداء وظائفهم لمعالجة “قضايا العنصرية وعدم المساواة العرقية” وإصلاح قوانين ملكية الأسلحة في بلادهم. كما طالب “الفيصل” المشرعين الأمريكيين بالنزول عن “خيولهم الأخلاقية العالية” لإزالة التوتر من العلاقات بين واشنطن والرياض، منتقدًا ممثلي الكونغرس بسبب “الاحتقار” الذي يعبرون عنه للمملكة، بحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية. – وفقا لـ”سبوتنيك”–

وحول رؤية وسائل الإعلام الأمريكية لديها للواقع بالمملكة، أكد “الفيصل” أن هناك “رؤية متناقضة باستمرار” عن المملكة العربية السعودية في تلك الوسائل، وهي تصور الأحداث السلبية في المملكة على أنها “هي القاعدة”. وتابع الفيصل “الإعلام الأمريكي يظهر السعودية بشكل سلبي بسبب الحرب في اليمن، رغم أن الانقلابيين الحوثيين هم الذين يهاجمون السعودية من البداية. الأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 2216 الذي يحمل الحوثيين مسؤولية الهجوم على السعودية ويعطي للرياض الحق في الدفاع عن نفسها والرد، لكن الإعلام الأمريكي لا يرى ذلك”.