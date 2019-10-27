شاهد انطلاق “موسم التشجير”.. وزير البيئة يشارك في زراعة 50 ألف شجرة.. والهدف 6 ملايين في...

رعى وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي – اليوم (السبت) – انطلاق موسم التشجير في جميع أنحاء المملكة. وشارك الوزير مع 1500 متطوع في زراعة 50 ألف شجرة من الأنواع المحلية في منتزه ثادق الوطني.

وقال الفضلي إن “هذا العمل الوطني (هو) طريقنا لمكافحة التصحر واستعادة غطائنا النباتي”، داعياً الجميع للمشاركة في التشجير. وأكد أن وزارته تستهدف زراعة أكثر من 6 ملايين شجرة خلال هذا الموسم الذي يستمر حتى أبريل 2020 في جميع مناطق المملكة. وشملت أنواع الأشجار المحلية التي استزرعت في متنزه ثادق الوطني، الطلح النجدي، والسمر، والغاف، والسلم.