حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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. ماتزال الفرصة مستمرة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم،تبوك والمنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها، كما يستمر توقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على شرق وشمال المملكة وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية .





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