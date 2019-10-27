«إغاثي الملك سلمان» يوفّر المياه الصحية للأسر اليمنية بـ«مخيم الخانق»

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وخلال الفترة من 13 إلى 24 أكتوبر 2019م، ضخ المشروع 245.000 لتر مياه صالحة للاستخدام المنزلي، و171.500 لتر مياه صالحة للشرب، كما تم نقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

في الإطار ذاته، وزَّع المركز بالتعاون مع «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية»، 135 سلة غذائية في قرية الغرزة بمديرية حرض المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 810 أفراد.

يأتي ذلك، في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.