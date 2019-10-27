سفير المملكة بالمغرب يُشارك في محاضرة «التحديات الثقافية في العالم الإسلامي»

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب عبدالله بن سعد الغريري، الثلاثاء الماضي، المحاضرة التي ألقاها عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري تحت عنوان «التحديات الثقافية المستقبلية في العالم الإسلامي».

وعُقدت المحاضرة بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، وجاءت ضمن «ملتقى إيسيسكو الثقافي»، وحضرها العديد من الشخصيات السياسية والثقافية، وفي مقدمتهم بعض الوزراء، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى المملكة المغربية.