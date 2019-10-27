امرأة ميتة دماغيًّا تنقذ حياة 7 مرضى

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم السبت، أن امرأة ميتة دماغيًّا أنقذت حياة سبعة أشخاص من الوفاة.

وعبر حسابه الشخصي على «تويتر»، أوضح الربيعة ملابسات الواقعة، قائلًا: «تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغيًّا وبنجاح إلى سبعة أشخاص»، مشيرًا إلى أنه «تم تقسيم الكبد إلى جزأين وزراعتهما لمريضين».

وأضاف: «تمت زراعة كلى وبنكرياس لمريض، كما تم فصل الرئتين لمريضين، وزراعة قلب (المتوفاة دماغيًّا) لمريض آخر، وتم نقل الكلية للمريض السابع».

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وأكد الربيعة أن عمليات نقل الأعضاء «استمرت حتى فجر اليوم، في عمل متواصل لمدة 24 ساعة».

وأضاف: «قام بجميع عمليات الزراعة جراحون سعوديون»، موجهًا الشكر لأهل المتوفاة على تبرعهم بأعضائها، لافتًا إلى أن «عمليات الزراعة تمت في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

ووجَه الوزير بأن «التبرع بالأعضاء يساهم في إنقاذ حياة الكثير»، مؤكدًا أن «مئات الأشخاص لدينا يموتون سنويًّا بسبب عدم توافر الأعضاء».