الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على عدة مناطق.. غدًا الأحد

أكَّدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت الهيئة: لا تزال الفرصة مستمرة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك والمنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها)، متوقعة تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير والباحة)، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وفي تقرير لها، توقعت الهيئة تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وبسرعة 14-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

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أما حالة الخليج العربي، فأوضحت الهيئة أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة 15/40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومناطق المملكة: