بالصور.. قائد قوات الدفاع الجوي الملكي يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

زار قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله, قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي وهيئة الركن.
واستمع الفريق الركن العمرو لإيجاز عن الكلية، كما التقى الفريق بضباط قوات الدفاع الجوي المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية.
وقدم العمرو كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم والتي تسهم في تطور القوات المسلحة وأهمية بناء القادة.
ثم تلقى الفريق العمرو هدية تذكارية من قائد الكلية.
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