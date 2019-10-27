انخفاض حوادث الشرقية بنسبة 52% والوفيات 38%

كشف الأمين العام للجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية، أمين جائزة السائق المثالي عبدالله الراجحي، أن أحد أهداف المسابقة كان تقليل الحوادث الجسيمة بنسبة 30%، ولكن الشرقية استطاعت أن تسجل نسبة انخفاض في عدد الحوادث المرورية الجسيمة بلغت 52% منذ بداية عمل اللجنة، وكذلك انخفاض أعداد الوفيات بنسبة 38%والإصابات البليغة بنسبة 56%، مؤكداً أن ذلك جاء نتيجة تضافر الجهود مع كافة الجهات المعنية في المنطقة الشرقية، وما تتبناه تلك الجهات من أنشطة وفعاليات تطور من منظومة السلامة وترفع من مستوى الوعي والثقافة لدى المجتمع.

الخضوع للاختبارات

بين الراجحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بفندق كمبنسكي الخبر، بمناسبة تدشين جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي في نسختها الخامسة، أن الجائزة في دورتها الحالية استحدثت فرعاً جديداً يسمح للمخالفين بالمشاركة والجائزة ستكون تسديد قيمة المخالفات من قيمة 5 آلاف وبحد أعلى 30 ألف ريال، موضحا أن اختيار الفائزين يمر بمراحل عديدة للفرز والخضوع للاختبارات العملية والنظرية، مشيرا إلى أن الجائزة متاحة فقط لأبناء المنطقة الشرقية ويتم التأكد من ذلك عبر العنوان الوطني، مبينا أنه في خلال يومين تم استقبال 11 ألف مشارك في الدورة الحالية، مضيفا «هناك تعاون مع وزارة التعليم، وقد تم تدريب 8 ملايين طالب وتثقيفهم فيما يتعلق بالمسابقة».

وطالبت إحدى المداخلات في المؤتمر الصحفي باستثناء النساء من شرط 3 سنوات دون مخالفة؛ لأنهن حديثات عهد بقيادة السيارات.

سلوك السائقين

أشار الراجحي إلى أن اللجنة استقبلت أكثر من 11 ألف طلب التحاق في فروع الجائزة الأربعة خلال يومين فقط من تدشين الجائزة، مبيناً أن أن هذا لإقبال يدل على أهمية هذه الجائزة التي خُصصت للمنطقة الشرقية وكذلك يدل على تفاعل المجتمع معها مقارنةً بما كانت عليه في الأربع النسخ الماضية، حيث كان عدد المشاركين فيها حوالي 32 ألف مشارك.

وقال الراجحي إن جائزة السائق المثالي في نسختها الخامسة لهذا العام استحدثت فرعاً جديداً للسائقين الذين في سجلهم مخالفات مرورية، وذلك بهدف تحسين سلوك السائقين تحت شعار (سأكون سائقا مثاليا)، داعيا من لديهم مخالفات مرورية تفوق 5 آلاف ريال ومن سكان المنطقة الشرقية، ولديهم العزم على تعديل سلوكهم للانضمام لهذا الفرع خلال فترة التسجيل التي تنتهي في تاريخ 30 /3 /1441 الموافق 27 /11 /2019، مضيفا أنه بعد انتهاء فترة التسجيل يستوجب على المتسابقين الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وعدم ارتكاب أي مخالفة خلال مدة 6 أشهر، ثم يتأهل المتسابقون للاختبار النظري والعملي.

حقيبة تدريبية

لفت الراجحي إلى أن إستراتيجية لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية تعمل على أربعة محاور رئيسية هي: المحور الهندسي، محور الضبط المروري، محور التعليم والتوعية، محور خدمات الطوارئ، مؤكدا أن اللجنة دربت ما يزيد عن 8 ملايين طالب وطالبة في جانب السلامة المرورية، وأنشأت حديقةً للسلامة المروية، وقدمت عددًا من البرامج التقنية عبر الأجهزة الذكية والمحاكاة لرفع الوعي المروري.

450 مدربة

من جانبه، أشار رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية «سلامة»، الدكتور عبدالحميد المعجل إلى أن عدد المدربات اللاتي تخرجن من برنامج إعداد مدربات السلامة المرورية بمدارس المنطقة الشرقية بلغ 450 مدربة مع حقيبة تدريبية فيما هناك مدربتان و 14 مدربا معتمدا للقيادة الآمنة في الجمعية، مؤكدا أن الجائزة تستهدف مشاركة أوسع لقائدي المركبات من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني والدخول في منافساتها.

4 محاور لإستراتيجية السلامة

01

الهندسي

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02

الضبط المروري

03

التعليم والتوعية

04

خدمات الطوارئ

من أهداف وأنشطة جائزة السائق المثالي

تقليل نسبة الحوادث الجسيمة

تدريب وتوعية 8 ملايين طالب وطالبة

إنشاء حديقة للسلامة المروية

تقديم العديد من البرامج التقنية

استقبال أكثر من 11 ألف طلب التحاق

تحسين سلوك السائقين تحت شعار «سأكون سائقا مثاليا»