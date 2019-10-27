إغلاق 8 أندية نسائية وحضانات مخالفة

أغلقت أمانة الأحساء، ممثلة في القسم النسائي لبلدية المبرز، أمس 5 أندية رياضية صحية مخصصة للنساء، و3 مراكز للحضانة بدون تراخيص لممارسة أنشطتها، وذلك خلال جولاتها الرقابية والشاملة على المنشآت النسائية، سعياً لتعزيز تطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المبرز المهندس عبدالله الشهري، أن الأندية الرياضية التي تم ضبطها تعمل في الخفاء داخل منشآت نسائية تجارية مثل مشاغل التجميل، وتمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص المطلوبة، كما تمارس تلك المواقع أنواع الرياضة ووضع أجهزة رياضية مختلفة لبرامج صحية متنوعة مثل الرجيم والشد واللياقة، دون تراخيص صحية وتجارية تخولهم في ممارسة مثل هذه الأعمال.

وأضاف الشهري أنه تم تطبيق الأنظمة بحقهم بالإغلاق الفوري، وتطبيق الأنظمة الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مشدداً على أن مثل هذه الأنشطة تحتاج لتراخيص خاصة باعتبارها منشآت صحية وليس تجارية فقط، ويتطلب الأمر وجود كفاءات واشتراطات تطلبها جهات الاختصاص في الجهات الصحية الحكومية، داعياً كافة المواطنات والمقيمات بعدم التعاون مع تلك المراكز غير المرخصة وسرعة الإبلاغ عنها.

من شروط تراخيص الأندية الرياضية النسائية

موقع النادي على شارع تجاري

لا تقل وجهته على الشارع عن 20 مترا

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ألا تقل مساحته عن 450 مترا

يمنع عمل مدخل أو مخرج للنادي من أي شارع خلفي

يمنع أن يُمارس في النادي الرياضي نشاط العلاج الطبيعي إلا بعد أخذ التراخيص اللازمة

الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للرياضة لمزاولة النشاط الرياضي

الحصول على التراخيص اللازمة من المديرية العامة للدفاع المدني