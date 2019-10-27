رصد وتوثيق تاريخ جبال فيفاء

والتقى الوفد محافظ فيفاء سفر الشهراني الذي رحب بالجميع، وقدّم رئيس الوفد العلمي نبذة مختصرة لمحافظ فيفاء عن المشروع، وأهمية وآلية العمل، فيما قدّم الدكتور ناصر الحازمي شرحاً وافياً عن العناصر المطلوب حصرها وتوثيقها لإدراجها ضمن موسوعة آثار منطقة جازان، ووجه محافظ فيفاء بتقديم جميع التسهيلات للوفد العلمي، مشيدا بهذا المشروع والمبادرة الرائدة من جامعة جازان، متمنيا للجميع التوفيق في إنجاز هذه المهمة على أكمل وجه.
وانطلق الفريق العلمي في أول أيامه لقرية اللعثة بالعبدلي والعطفة بالثويعي، وزار ووثق عددًا من المعالم والنقوش الأثرية في نافية، والوقوف على شط الصبايا بحقو فيفاء والقرى والحصون الأثرية بذراع ذمدوده، وسيواصل الفريق جولاته للرصد والتوثيق لجميع المواقع الأثرية في محافظة فيفاء.
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