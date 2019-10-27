40 أكاديميا في برنامج التمكين

قال عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية الدكتور محمد ثابت إن هذا البرنامج الذي نفذته العمادة يأتي امتدادا للبرامج التطويرية التي نفذت من بداية الفصل الدراسي الحالي، والتي استفاد منها أكثر 1100 أكاديمي وأكاديمية، لافتاً إلى أن المشاركين تعرفوا على معايير بناء العلاقات من خلال تحديد أهدافها الإستراتيجية، التي تتسم بالوضوح وتتناسب مع الوضع الراهن للجامعة، من خلال توليد خيارات لتصميم خطة عمل تنسجم مع مستهدفات خطة الجامعة الإستراتيجية «تمكين 2023».
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