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40 أكاديميا في برنامج التمكين

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أكمل 40 أكاديميا وأكاديمية في جامعة أم القرى 30 ساعة عمل في برنامج «مداخل التمكين في البيئة الجامعية»، الذي نظمته وكالة التدريب بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، الأسبوع المنصرم، بفندق فوربوينتس. ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى أسس مفاهيم التمكين المعرفية والتطبيقية، وآلية المشاركة في تقديم جلسات ذات بعد علمي، مبنية على ممارسات وأبحاث علمية.

قال عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية الدكتور محمد ثابت إن هذا البرنامج الذي نفذته العمادة يأتي امتدادا للبرامج التطويرية التي نفذت من بداية الفصل الدراسي الحالي، والتي استفاد منها أكثر 1100 أكاديمي وأكاديمية، لافتاً إلى أن المشاركين تعرفوا على معايير بناء العلاقات من خلال تحديد أهدافها الإستراتيجية، التي تتسم بالوضوح وتتناسب مع الوضع الراهن للجامعة، من خلال توليد خيارات لتصميم خطة عمل تنسجم مع مستهدفات خطة الجامعة الإستراتيجية «تمكين 2023».


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