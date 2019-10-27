ارتفاع معدلات الإصابة بـ7 أمراض معدية في 2018

وقالت الوزارة في سياق تقرير حديث إن نسبة الأمراض المعدية المحددة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة بلغت 44%.
وبررت الوزارة زيادة معدلات الإصابات بالأمراض المعدية بأن معدلات الزيادة الملاحظة ليست زيادة في معدل انتشـار الأمراض بل الزيادة تعكس تحسـن عمليـة الإبلاغ وتطورها وشمولها لجميع القطاعات الصحية في المملكة، وهذا لم يكن موجوداً فـي السابق، وعليه فيمكن اعتبـار الإحصاءات الواردة في 2018 هي خط الأساس للدقة والشمول.
وأشارت الصحة إلى تطبيــق إستراتيجية فـرق الميدان المشتركة بقيادة المركز الوطني للوقاية مـن الأمراض ومكافحتها مـع الجهات المعنية بمكافحة حمى الضنك (وزارة الصحة، أمانة جدة، وزارة البيئـة والزراعة والمياه)، والتي تهدف إلى انخفاض معدل الإصابة بحمى الضنـك، ضمـن مبادرة المركز الوطني للوقاية مـن الأمراض ومكافحته.
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