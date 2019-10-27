ارتفاع معدلات الإصابة بـ7 أمراض معدية في 2018

كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع معدلات الإصابات المكتشفة بـ7 أمراض معدية خلال العام 2018، وهي: «حمى الضنك، الملاريا، الالتهاب الكبدي ب، الالتهاب الكبدي أ، الحصبة، الدرن الرئوي، الدرن غير الرئوي»، بالمقابل تم تقليص معدل الإصابة بـ8 أمراض معدية أخرى.

وقالت الوزارة في سياق تقرير حديث إن نسبة الأمراض المعدية المحددة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة بلغت 44%.

وبررت الوزارة زيادة معدلات الإصابات بالأمراض المعدية بأن معدلات الزيادة الملاحظة ليست زيادة في معدل انتشـار الأمراض بل الزيادة تعكس تحسـن عمليـة الإبلاغ وتطورها وشمولها لجميع القطاعات الصحية في المملكة، وهذا لم يكن موجوداً فـي السابق، وعليه فيمكن اعتبـار الإحصاءات الواردة في 2018 هي خط الأساس للدقة والشمول.

وأشارت الصحة إلى تطبيــق إستراتيجية فـرق الميدان المشتركة بقيادة المركز الوطني للوقاية مـن الأمراض ومكافحتها مـع الجهات المعنية بمكافحة حمى الضنك (وزارة الصحة، أمانة جدة، وزارة البيئـة والزراعة والمياه)، والتي تهدف إلى انخفاض معدل الإصابة بحمى الضنـك، ضمـن مبادرة المركز الوطني للوقاية مـن الأمراض ومكافحته.