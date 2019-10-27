

ظهران الجنوب 27صفر 1441هـ الموافق 26أكتوبر2019م واس

تنظم إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب غداً فعاليات أسبوع (طالب وطالبة المستقبل) الذي يستهدف مدارس المستقبل بتعليم المحافظة البالغ عددها 9 مدارس للبنين والبنات، فيما يشتمل على مجموعة من الفعاليات في التحول الرقمي .

وأوضح مدير التعليم سعيد هباش أبو حديد أن أسبوع "طالب وطالبة المستقبل" يأتي وفقاً لخطة التوعية الخاصة ببوابة المستقبل، خلال الفصل الدراسي الأول في الفترة من 2/28 إلى 1441/3/3 هـ، حيث يهدف إلى التوعية بعملية التحوّل الرقمي عن طريق بوابة المستقبل، وبمشاركة جميع منسوبي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور، مع تفعيل دور فريق أصدقاء البوابة الطلابي في جميع المدارس المطبقة لبرنامج بوابة المستقبل،الذي من مهامه الإشراف على تنفيذ الفعاليات المدرسية الخاصة بالتحوّل الرقمي، فيما يشرف على الفريق مسؤول التحوّل الرقمي في المدرسة.

وبين أن الفعاليات المقترحة لنشاط أسبوع طالب وطالبة المستقبل تشتمل على إلقاء كلمات في الطابور الصباحي عن أهمية التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى عمل مشاهد تمثيلية قصيرة في الطابور الصباحي تجسّد أهمية التحول الرقمي، وعرض مواد متعلقة بالتحول الرقمي على شاشات تلفزيونية، وإقامة مسابقات رياضية والاستفادة من حصص النشاط في تنفيذ الفعاليات ، واختيار أفضل عبارة عن التحوّل الرقمي على مستوى المدرسة ونشرها على حسابات المدارس في مواقع التواصل الاجتماعي ، واختيار أفضل لوحة رسم رقمية.

وتُختتم الفعاليات بإعداد تقرير من المدرسة مدعّم بالصور والفيديو بما بعد انتهاء الفعالية حسب النموذج المحدّد.

//انتهى//

01:14ت م

0145





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم ظهران الجنوب ينظم أسبوع "طالب وطالبة المستقبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.