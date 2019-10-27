السعودية اليوم / تعليم صبيا ينظم غدًا أسبوع "طالب المستقبل"



صبيا 27 صفر 1441هـ الموافق 26 أكتوبر 2019م واس

تنظم إدارة تعليم صبيا غدًا برنامج أسبوع "طالب المستقبل" ، ضمن مبادرة التحوّل الرقمي عن طريق بوابة المستقبل، حيث يستمر البرنامج أسبوعًا واحدًا ، ويهدف إلى توعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومنسوبي ومنسوبات المدارس بالتحول الرقمي عبر بوابة المستقبل في المدارس المطبّقة للمشروع .

وسيُنفذ البرنامج بمشاركة منسوبي المدارس المشمولة بمشروع بوابة المستقبل وعددها 125 مدرسة للبنين والبنات، مع تفعيل أصدقاء البوابة الطلابي، الذي يشرف عليه مسؤول التحول الرقمي في كل مدرسة، حيث يشمل البرنامج إلقاء كلمات عن التحول الرقمي في الطابور الصباحي ، وتنظيم مشاهد تمثيلية معبّرة تجسد أهمية التحول الرقمي، وعرض مواد مرئية عبر الشاشات ، وترشيح أفضل خمسة طلاب مفعلين للبوابة ، وغيرها من الأنشطة .

وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي أن المدارس المطبّقة لبوابة المستقبل ستُنفذ البرنامج الذي تسعى الإدارة من خلاله إلى نشر ثقافة التحول الرقمي عبر بوابة المستقبل، وتوظيف الأنشطة الصفية واللّاصفية في تدريب وتثقيف الطلاب والمجتمع ، للتفاعل مع بوابة المستقبل التي تشكل فرصة لخلق بيئة دراسية تفاعلية محفّزة، وتمثل دور الوسيط بين أركان العملية التعليمية.

يُشار إلى أن إدارة تعليم صبيا من أولى الإدارات التعليمية التي انضمت لمبادرة التحول الرقمي ومشروع بوابة المستقبل،حيث بلغت المدارس المطبّقة للمشروع في المرحلة الأولى 50 مدرسة، ثم وصلت في المرحلة الثانية إلى 125 مدرسة بنين وبنات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.