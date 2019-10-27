، "تعاطف الخيرية" تختتم مشاركتها بحملة "#الباحة_تفحص" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الشراكة المجتمعية مع كلية الطب جامعة الباحة ممثلة

اختتمت جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بمنطقة الباحة، يوم أمس مشاركتها بالحملة التوعوية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي أكتوبر 2019 بعنوان "#الباحة_تفحص" بحضور مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين وبتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والجمعيات والقطاع الخاص بغابة رغدان.

وقال المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد أبو ملحة، إن مشاركة الجمعية ضمن برنامجها للتوعية والتثقيف الصحي لمحاربة الأمراض من خلال الوقاية منها والمشاركة في الأنشطة والمناسبات الصحية المحلية والعالمية لرفع معدل الوعي الصحي لدى فئات المجتمع عامة.

وأوضح "أبو ملحة" أن مشاركة الجمعية تضمنت العيادة الطبية المتنقلة بالفحص السريري للثدي بوساطة طبيبة موجودة بخصوصية تامة، وأركان للتعريف بسرطان الثدي بمنشورات توعوية وتثقيفية للفئات العمرية المختلفة لدى النساء، وقياس العلامات الحيوية.

مبينًا أن مشاركة الجمعية في الحملة تأتي ضمن الشراكة المجتمعية مع جامعة الباحة ممثلة بكلية الطب.

يُشار إلى أن الحملة شهدت إقبالاً ملحوظًا على الكشف المبكر لسرطان الثدي، فيما أشاد الزوار بمختلف شرائحهم وفئاتهم العمرية بحسن الخدمات بالنواحي التثقيفية والكشفية التي قدمتها الجمعية بالحملة من خلال العيادة الطبية المتنقلة والأركان المشاركة.

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تعاطف الخيرية الباحة الباحة تفحص